Ein langer Leidensweg und viel Erfahrung mit der Autoimmunkrankheit liegen hinter Hildegard Koob. 37 Jahre lang hat sie diesen Weg mit anderen Betroffenen als Leiterin einer Selbsthilfegruppe an ihrem Wohnort Rockenhausen geteilt. Im Juni übergab sie ihr Amt an ihre Nachfolgerin.

„Da steht man irgendwie im Niemandsland. Ich hatte keine Ansprechpartner, das gab es damals ja alles noch nicht.“ Seit 1975 lebt Hildegard Koob mit Multipler Sklerose (MS). „Anfangs kannte ich von meiner Krankheit nur den lateinischen Namen. Was ich genau hatte, wusste ich nicht, da hielten die Ärzte sich bedeckt“, blickt Hildegard Koob auf die Anfangszeit ihrer Krankheit zurück.

Einem ersten, heftigen Ausbruch folgten innerhalb von zwei Jahren fünf weitere Schübe. Ende der 1970er Jahre schließlich – auf ihr Drängen hin – eine erste Reha. Ein Mitpatient in der Klinik habe sie dort erstmals über ihre Diagnose aufgeklärt. „Erst da habe ich erfahren, dass ich tatsächlich MS habe und nicht nur der Verdacht besteht“, berichtet Koob kopfschüttelnd.

Gruppentreffen mit Kreativangebot

Zwischen den sich anschließenden Schüben stellten sich zunächst immer wieder Verbesserungen ein. In diesen Phasen habe sie ein weitgehend normales Leben führen können, von 1981 bis 1984 mit ihrem Mann im Bürgerhaus Dörnbach eine Wirtschaft betrieben. Mitte der 1980er Jahre kam der Kontakt zu Anita Christmann, der damaligen Leiterin der MS Selbsthilfegruppe Rockenhausen, zustande. 1987 übernahm Hildegard Koob schließlich deren Amt. Mit drei weiteren betroffenen Frauen aus dem Kreis organisierte die gelernte Kauffrau monatliche Treffen in Rockenhausen, zu denen im Schnitt vier bis fünf Mit-Erkrankte zum Erfahrungsaustausch kamen. Später folgten von ihre geleitete „Kreativtreffen“ mit Seidenmalerei, dem langjährigen Hobby der Dörnbacherin. „Was kann man mit den Händen machen, wenn man betroffen ist“, erläutert sie den Gedanken hinter den Gruppentreffen.

Große Altersspanne bei Betroffenen

Zeitgleich wurde die Gruppenstärke größer, im Schnitt würden acht Teilnehmer kommen. „Ich bin aktuell die Älteste, unsere jüngste Teilnehmerin Anfang 20“, beschreibt sie die Altersspanne der Gruppe. Lange Jahre hatte man sich hierfür in einem Restaurant in Bayerfeld getroffen, die Teilnehmer von „Winnweiler bis Mannweiler“ angereist. Seit Juni trifft sich die Gruppe im „Pfälzer Hof“ in Rockenhausen.

Vor 20 Jahren erlitt Hildegard Koob einen besonders heftigen Schub. „Da konnte ich erstmal gar nichts mehr, der gesamte Brustbereich war betroffen“, erzählt die Mutter zweier Söhne. Hohe Cortisondosen sowie die Behandlung mit Immunsuppressiva brachten keinen Erfolg, schildert Koob ihre damalige Verfassung. Seither sitzt sie „fest im Rollstuhl“, kann ihr linkes Bein nicht mehr bewegen. Zu diesem Zeitpunkt habe sie die Naturheilkunde entdeckt, wird seither nur noch mit Schmerz- und Anti-Spastikmedikamenten behandelt – und schwört persönlich auf Weihrauch. Hiermit habe sie sehr gute Erfahrungen gemacht. „Seit 20 Jahren habe ich mich darauf umgestellt, seither keinen Schub mehr gehabt“, sagt sie.

Seit dem Schub 2003 habe sie sich Gedanken über eine mögliche Nachfolge für die Selbsthilfegruppe gemacht. „Ich wusste ja nicht, ob ich das noch weiterführen kann“, beschreibt sie ihre Sorge. Die Gruppenleitung bedeute auch bürokratische Organisation; insgesamt fünf Fortbildungen habe sie in ihrer Zeit bei der „Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG)“ durchlaufen. Die Suche nach der Nachfolge gestaltete sich langwierig, mit Tatjana Clegg habe die Gruppe nun erfreulicherweise eine Leiterin aus den eigenen Reihen gewinnen können.

Leitung in jüngere Hände gelegt

Hildegard Koob will auch zukünftig an den Treffen teilnehmen. Die Empfängerin der Silbernen und Goldenen Ehrennadel der DMSG für langjährige Gruppenleitung will weiter mit ihrer umfangreichen Erfahrung für ihre Leidensgenossen da sein. Ihre positive Grundeinstellung hat sie trotz ihrer schweren Krankheit nie verloren. „Zum Glück hat mir der liebe Gott meine gute Natur gegeben. Man muss immer positiv bleiben“, sagt Hildegard Koob.

Multiple Sklerose ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung von Gehirn und Rückenmark, bei der das Immunsystem fälschlicherweise körpereigenes Gewebe angreift. In Deutschland sind laut DGMS mehr als 280.000 Menschen betroffen. Das Symptomspektrum ist breitgefächert, weswegen MS umgangssprachlich auch als „Krankheit der 1.000 Gesichter“ bezeichnet wird.

