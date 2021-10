Am Donnerstag, 4. November, werden bei einer Veranstaltung via Online-Plattform Zoom Ideen für die zukünftige Leader-Region Westrich-Glantal 2.0 vorgestellt. Die Entwicklungsstrategie ist Grundlage der Bewerbung für die Förderperiode 2023 bis 2027. Die Lokale Aktionsgruppe Westrich-Glantal will auch weiterhin Projekte in der Region mit europäischen Mittel unterstützen. Die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Weilerbach gesellen sich zu Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, Ramstein-Miesenbach und Oberes Glantal hinzu. Im Juni gab es eine erste Veranstaltung, bei der Ideen für eine neue Entwicklungsstrategie Westrich-Glantal 2.0 gesammelt wurden. Seitdem konnten online Ideen eingebracht werden, es gab eine Jugendbefragung und Experten wurden interviewt.