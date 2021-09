Ab 2023 soll die Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan in die Leader-Region Westrich-Glantal eingebunden werden. Derzeit arbeitet die Gruppe an einer Bewerbung, um weiter Teil des Förderprogramms zu bleiben. Um die Bevölkerung zu beteiligen, wurde jüngst eine Online-Befragung gestartet. Derzeit sind ist die Jugend gefragt.

Seit 2014 ist die Region Westrich-Glantal Leader-Aktionsgebiet. Das heißt: Innovative Ideen werden mit Fördermitteln der EU unterstützt. Unter anderem das Begehbare Geschichtsbuch in der VG Oberes Glantal ist mit solchen Fördergeldern finanziert worden. Ab 2023 soll auch die VG Kusel-Altenglan in die Leader-Region Westrich-Glantal eingebunden werden.

Um Teil des Förderprogramms zu bleiben, wird derzeit an der Bewerbung für eine erneute Aufnahme gearbeitet. Dafür muss eine regionale Strategie entwickelt werden. Dazu gehört auch eine Beteiligung der Bevölkerung: Die Ideen und Meinungen von Bürgern in der Region sollen gesammelt werden. Eine für alle Bürger offene Online-Befragung wurde bereits durchgeführt, nun werden verschiedenen Experten der Region zu den bisherigen Ergebnissen interviewt. Vor allem die Digitalisierung, Daseinsvorsorge und touristsiche Infrastruktur solle weiterentwickelt werden.

Nach den Sommerferien startete eine Jugendbefragung: In Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendeinrichtungen werden in einer Online-Umfrage die jungen Bürger nach ihren Vorschlägen und Wünschen für die Region gefragt. Die Teilnahme soll bis Ende September möglich sein. Die Ergebnisse der Befragung werden in die regionale Strategie integriert. Sie wird am 4. November der Öffentlichkeit präsentiert. An diesem Tag werden auch Ideen für ein Motto der Region gesammelt, ehe die Bewerbung beim Ministerium eingereicht wird.