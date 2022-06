Herschweiler-Pettersheim. Die Hobby-Imker Aline und Jan Christoffel haben einen Bienenschaukasten auf der Anlage des Tennisclubs aufgestellt.

Das Projekt wurde über das europäische Leader-Programm gefördert. Die Idee der Geschwister habe Opa Helmut Straßer in die Tat umgesetzt. Im Frühjahr hatten die beiden einen Ableger für das Bienenvolk des Schaukastens gebildet. Über ein Flugloch können die Bienen in den Kasten gelangen und dort in zwei Waben Nektar und Pollen abliefern. Nach dem Öffnen der angebrachten Flügeltüren kann das Leben, Arbeiten und die Vermehrung der fleißigen Bienchen durch Glasscheiben beobachtet werden.

Anmeldung telefonisch oder persönlich

Der Bienenschaukasten kann nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 06384 8538 besichtigt werden. Kinder haben nur Zugang unter Aufsicht von Erwachsenen. Helmut Straßer sagte zur RHEINPFALZ, dass Schüler der Herzog-Christian-Schule in den Sommerferien bereits für eine Besichtigung angemeldet sind.

Aline und Jan Christoffel begannen vor drei Jahren mit der Imkerei. Inzwischen werden sieben Völker gepflegt. Im Vergleich zum Jahr 2021 werde dieses Jahr eine deutlich bessere Ernte erwartet. Kürzlich sei der erste Honig, die Frühtracht, geschleudert worden, der alsbald zum Verkauf angeboten wird.