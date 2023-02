Noch bis zum 31. März 2023 können sich Vereine und Initiativen für eine Leader-Förderung bewerben. Mit insgesamt 30.000 Euro können Projekte in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Bruchmühlbach-Miesau, Landstuhl, und Ramstein-Miesenbach unterstützt werden.

Eine Seniorenzeitung im Oberen Glantal, ein Repaircafé in Bruchmühlbach-Miesau sowie ein Apothekergarten in Hütschenhausen. Diese Leader-Projekte wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt. Nun können sich Vereine und Initiativen erneut um Fördermittel bewerben. Die Umsetzung der vom Vorstand der Leader-Region anhand mehrerer Kriterien ausgewählten Projekte – dies geschieht am 27. April – wird mit maximal 3000 Euro bezuschusst. Voraussetzung: Ein Projekt darf zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen worden und muss bis zum 2. Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein.

Im Sommer, am 1. Juli, wird dann eine weitere Förderperiode starten. Dann erweitert sich auch das Gebiet der Leader-Region Westrich-Glantal um die Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Weilerbach.