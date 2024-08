Neuester Akt: Die Züge im Lautertal verspäten sich mal wieder – diesmal um Wochen. Bei der Gleis-Sanierung während der Ferien hat bei Katzweiler mal eben der Boden gebebt „wie ein Trampolin“. Flussabwärts in Lohnweiler wird so schnell eh niemand mehr zusteigen. Und was wird nun aus dem Schülerverkehr?

In Lohnweiler rüstet die Bahn nun auch den letzten Haltepunkt für den Einsatz von „Talent“-Triebwagen und zukünftige Kurzzeit-Stopps des Akku-Zuges „Stadler