Die nächste Sperrung auf der Lautertal-Strecke steht womöglich an – wann genau, ist jedoch noch nicht bekannt. Bei einer Routinebegehung, die alle zwei Jahre stattfindet, seien größere Mängel am Bahnübergang zum Wolfsteiner Ortsteil Stahlhausen gefunden worden. Darüber informiert Stadtbürger Herwart Dilly auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Die Befestigung der Schiene sei nicht in Ordnung, habe die Untersuchung ergeben. Die Reparatur könne zwei bis drei Tage dauern, möglicherweise auch nachts durchgeführt werden – dann könnte eine Sperrung der Strecke verhindert oder verkürzt werden.

Weil die Lautertalbahn-Strecke eingleisig verläuft, führen Arbeiten an den Gleisen auch zu Sperrungen. An mehreren Bahnübergängen ist im vergangenen Jahr gearbeitet worden: Roßbach war, weil alle drei Bahnübergänge gesperrt waren, im September von Freitag bis Sonntag von Wolfstein und der Bundesstraße abgeschnitten. Es wurde an den Gleisen und den Übergängen gearbeitet, ebenso bei Heinzenhausen Anfang Dezember.