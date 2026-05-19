Kostenlos und vertraulich: Unter dem Motto „Bürger helfen Bürgern“ wollen Ehrenamtliche in der VG Lauterecken-Wolfstein Unterstützung im Umgang mit Behörden bieten.

Wer an unverständlichem Behördendeutsch scheitert, vor komplizierten Antragsformularen sitzt oder unklare Bescheide erhält, findet dort Hilfe. Viele Verfahren laufen inzwischen digital – ein Trend, der wächst. Was aber, wenn technische Voraussetzungen fehlen? Genau da setzt das Projekt an: Eine Gruppe Ehrenamtlicher bietet kostenlose Beratung, Orientierung im Behördendschungel und vermittelt bei Bedarf an passende Ansprechpartner. Die Helfer wollen unterstützen und ein offenes Ohr bieten.

„Ohne Ehrenamt geht bei uns nichts mehr“, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, Andreas Müller. Daher fand Initiator Ingfried Klahr, der ehrenamtlich als Schlichter in der VG tätig ist, offene Türen. Die Beratung beschränkt sich nicht auf die Verbandsgemeinde- oder Kreisebene, sondern soll allgemein Orientierung in Verwaltungsfragen geben. Das Team versteht sich als Mittler zwischen Bürgern und Verwaltung, ohne Rechtsberatung anzubieten.

Team mit verschiedenen Kompetenzen

Klahrs Anstoß kam von seiner Tochter, einer Ärztin, die täglich erlebe, wie viele Menschen Unterstützung benötigten. Klahr sprach Müller an – danach ging alles schnell. Ein Team hat sich formiert, die Verwaltung stellt Räume, Handy, Laptop und Drucker. Zur rechtlichen Absicherung wurde das Projekt bei der Verwaltung angesiedelt. „So ist es eine saubere Lösung“, sagt Klahr.

Dem Team gehören neben dem früheren Wiesweilerer Ortsbürgermeister Klahr, der über vier Jahrzehnte in der Verwaltung der rheinland-pfälzischen Vollzugsbehörden beschäftigt war, die Leiterin der Grundschule Wolfstein, Birgit Gehm-Schmitt, der ehemalige Werkleiter der Verbandsgemeinde, Hans Ludwig Altes, sowie der frühere Ortsbürgermeister von Unterjeckenbach, Karl Michel, an, der beim Finanzamt arbeitete. Auch die Grumbacherin Anita Kudell ist dabei, die bei der Bundesagentur für Arbeit tätig war. Im Hintergrund unterstützt Helmut Dahlmanns, früher Leiter des Fachbereichs Bauen bei der Verbandsgemeinde.

Bewusst auf den Bürgerbustag gelegt

„Das sind kompetente Leute mit verschiedenen beruflichen Hintergründen“, sagt Müller. Sie klären Verständnisfragen, helfen beim Ausfüllen von Formularen oder vermitteln Kontakte. „Wir haben alle ein großes Netzwerk“, ergänzt Altes. „Wenn wir nicht direkt helfen können, kennen wir meist jemanden, der helfen kann.“

Das Angebot ist offen, niedrigschwellig und ohne Termin nutzbar. „Wir sind keine Wunderheiler, aber vielleicht können wir helfen“, sagt Klahr. Vor allem für ältere Menschen ohne Onlinezugang sehen die Ehrenamtlichen großes Potenzial. Der Beratungstag ist bewusst auf den Donnerstag gelegt, da dann der Bürgerbus fährt. Menschen ohne Auto werden an der Haustür abgeholt, können sich beraten lassen und anschließend wieder nach Hause fahren.

Abwechselnd in Wolfstein und Lauterecken

Zum ersten Mal fand die Bürgerhilfe Anfang Mai statt. Zwar kamen noch keine Ratsuchenden, doch sind die Ehrenamtlichen überzeugt: Der Bedarf ist vorhanden. Anita Kudell sagt: „Viele schämen sich – diese Hemmschwelle wollen wir senken. Es gibt nichts, worüber man nicht reden kann.“ Grund für Berührungsängste bestünden nicht, betont Altes. Klahr ergänzt: „Keine Frage ist so dumm, dass sie nicht gestellt werden darf.“

Um mehr Menschen zu erreichen, setzen die Initiatoren auf Mundpropaganda und zusätzliche Werbung. Die Sprechstunden finden donnerstags abwechselnd in Lauterecken und Wolfstein statt: in Lauterecken am 21. Mai und in Wolfstein am 28. Mai, jeweils von 14 bis 17 Uhr; wegen Fronleichnam ist dann der nächste Termin am Dienstag, 2. Juni, von 14 bis 16 Uhr in Lauterecken. Beide Standorte sind barrierefrei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Kontakt: E-Mail buergerhilfe@vg-lw.de oder telefonisch unter 06382 791930.