Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein will der Leader-Förderregion Donnersberger und Lautrer Land beitreten. Damit diese überhaupt weiter arbeiten kann, muss eine neue Entwicklungsstrategie her, ein neuer Antrag für die Region. Am Dienstag, 5. Oktober, sind die Bürger gefragt.

Bei der Auftaktveranstaltung sollen Ideen eingebracht und soll über Zukunftsaussichten diskutiert werden. „Der Bürger weiß, wo der Schuh drückt“, sagt Kathrin Habermann, Wirtschaftsfördererin der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Schon vorher gab es Expertenworkshops, deren Vorschläge ebenfalls am Dienstag vorgestellt werden. „Was die Bürger sagen, ist gleichwertig zu den Expertenrunden“, betont Habermann. Es wird auch noch eine Online-Befragung geben. Aus all den vielen Beiträgen wird eine regionale Entwicklungsstrategie erarbeitet, die Basis für die Bewerbung als neue Leader-Region 2023 bis 2027 ist. Dann können zukünftig von Privatinitiativen, von der öffentlichen Hand, von Vereinen oder Betrieben, die in diese Strategie passen, mit europäischen Mitteln gefördert werden.

Leader passe gut zur Region und die VG Lauterecken-Wolfstein gut in die bestehende Lokale Arbeitsgemeinschaft, sagt Sauer. Stichwort: Alte Welt. Da würden Ideen entwickelt, die mit Leader-Fördermitteln umgesetzt werden könnten. Es gehe einfach um Menschen, „die bereit sind, Ideen, Engagement und Zeit in die Region zu stecken“.

Bewerbung bis Ende März

Acht Verbandsgemeinden aus drei Landkreisen sollen der neuen Leader-Region angehören: Die VG-Anzahl ist unverändert, weil Weilerbach sich der Leader-Region Westrich-Glantal anschließt. Es bleiben die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land, Kirchheimbolanden, Winnweiler, Göllheim, Eisenberg, Enkenbach-Alsenborn und Otterbach-Otterberg. Im November soll die Abschlussveranstaltung der Bürgerbeteiligung stattfinden. Die Bewerbung muss bis Ende März abgegeben sein.

Info

Die Auftaktveranstaltung für die neue regionale Entwicklungsstrategie findet am Dienstag, 5. Oktober, 17 bis 19 Uhr im Festhaus in Winnweiler , Höringer Straße 8, statt. Um Anmeldung per formloser E-Mail an isabelle.schmidtholz@entra.de wird gebeten. Es gilt die 3G-Regel.