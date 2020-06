Die Sperrung der Lauterauen zwischen Erzhütten-Wiesenthalerhof und Otterbach ist weiter Gesprächsstoff. Verbandsbürgermeister Harald Westrich hat die Absperrung am Donnerstag begründet. Eine Leserin kritisierte die Absperrung der Wiesen mit rot-weißem Flatterband.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, erläuterte am Donnerstag gegenüber der RHEINPFALZ, wie es zu seiner Anordnung kam, die Lauterauen zu sperren. Er habe während der Corona-Zeit Anrufe besorgter Bürger erhalten. Sie hätten ihn darauf hingewiesen, dass bei schönem Wetter die Menschen dort picknickten, die Kinder ins Wasser der Lauter gingen, in der Lauter spielten.

Westrich betonte, es handele sich bei dem Lauterwasser nicht um frisches Quellwasser, nicht um frisches Bachwasser. Es handele sich zum großen Teil um Wasser aus der Kläranlage. Die Lauter sei kein ausgewiesenes Badegewässer, also sei das Baden in dem Wasser verboten. Mit der Absperrung und der Aufstellung der Schilder mit der Aufschrift „Betreten des Wassers verboten! Achtung Gesundheitsgefahr! Klärwasser!“ habe er den Bürgern gegenüber die Botschaft vermitteln wollen: „Ihr geht eine Gesundheitsgefahr ein, bleibt da weg!“.

Ein Punkt, der den Verbandsbürgermeister bei seiner Entscheidung, die Lauterauen zu sperren, wenn auch nicht vorrangig, auch bewegte: Die Lauter sei ein ausgewiesener Naturraum, wo seltene Vögel brüten. Naturraum solle Naturraum bleiben. Die Kolibakterien im Klärwasser machten der Tierwelt, im Gegensatz zum Menschen, bei denen sie zu Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts führen können, nichts aus.

Die abgesperrten Lauterwiesen, die gerade frisch gemäht wurden, sind nach Angaben des Verbandsbürgermeisters in privatem Eigentum. Der Landwirt dort mache Heu. Er wolle auch nicht, dass es zu Verunreinigungen der Wiesen durch Hinterlassenschaften durch Hunde komme. Das Heu diene der Landwirtschaft. Westrich betonte aber auch, dass sich der Landwirt nicht beschwert habe.

Eine Leserin, die sich am Mittwoch bereits nach dem Grund für die Absperrung der Wiesen erkundigt hatte, kritisierte am Donnerstag am Lesertelefon das rot-weiße Flatterband, mit dem die Wiesen abgeriegelt worden sind. Sie fragte, ob der Bürgermeister die Absperrung so belassen wolle. Sie vertrat die Auffassung, dass Schilder, die vor dem Betreten des Wassers warnten, ausreichend sein würden. Die Bürger seien mündig genug, dass sie entschieden, dass sie da nicht hingingen.

Die Absperrung verursache ein ungutes Gefühl, so die Leserin. Man habe jedes Mal das Gefühl, man sei auf einer Baustelle, Der Verbandsbürgermeister solle noch mal nachdenken, ob er das Band weiter belassen wolle, riet sie.