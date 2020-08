Unter dem Titel „Lauschtour“ lassen sich die Ruinen der Vauban-Festung auf dem Homburger Schlossberg während eines audiogeführten Rundgangs im eigenen Rhythmus erkunden. Auch eine Version für Gehörlose ist erhältlich. Darauf weist die städtische Tourist-Info hin.

Die Lauschtour-App kann demnach kostenlos aus dem App-Store und aus Google Play heruntergeladen werden. Alle Inhalte werden auf dem jeweiligen Smartphone gespeichert, unterwegs ist kein Internetempfang nötig. Offenes W-Lan bietet in Homburg beispielsweise die Tourist-Information in der Talstraße 57a an. Bei aktiviertem GPS werden die Audio-Einspieler an den Lauschpunkten automatisch gestartet. Die 700 Meter lange Tour dauert etwa 45 Minuten. Sie führt über Treppen und Trampelpfade.

Insgesamt werden im Biosphärenreservat Bliesgau nach Angaben der Touristiker acht Lauschtouren angeboten. Alle liegen auch in Gebärdensprache vor.