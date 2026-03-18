Laura Hasemann ist Ohmbacherin durch und durch. Sie engagiert sie sich für den SVO und findet immer wieder neue Wege, um dem Verein Gutes zu tun. Auch ungewöhnliche

Normalerweise ist Laura Hasemann diejenige, die andere überrascht, für ihren SV Ohmbach neue Geldtöpfe öffnet, kreative Ideen auspackt, die Menschen in Scharen zum Fußballverein pilgern lässt. Diesmal hatte sie keine Ahnung, was passieren würde.

Die 30-jährige Ohmbacherin ging wie gewohnt zur Ausschusssitzung ins Sportheim, hatte einen Vereinspullover an und kam etwas abgehetzt an. „Ich habe Peter Degen gesehen, den Ehrenamtsbeauftragten des SWFV. Den kannte ich, weil unser Vorsitzender mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde.“ Sie dachte, Degen sei in Ohmbach, um dem Vorsitzenden, der in den Club der 100 eingeladen wurde, noch ein paar Infos zu geben. Die Schriftführerin setzte sich, klappte den Laptop auf und wurde plötzlich nach vorne gerufen. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet“, gesteht sie. Doch sie freute sich. Hasemann bekam die Auszeichnung Fußballheld/Junges Ehrenamt, „Ich habe Glück gehabt“, sagt sie grinsend. Den Preis gibt es nur bis 30 und bei der Antragstellung war sie „noch an der Grenze“.

Die Auszeichnung geht an junge Ehrenamtliche, die sich in Fußballvereinen besonders für Kinder und Jugendliche engagieren. Und das passt genau für die Ohmbacherin. Für sie steht der SVO über allem. Sie liebt ihren Heimatort, will ihm etwas zurückgeben, indem sie sich engagiert.

War überrascht von der Ehrung: Laura Hasemann (Vierte von rechts) inmitten des Ausschusses des SV Ohmbach, der eingeweiht war, aber nichts verraten hat. Foto: Erico Burger/oho

Das heiß begehrte Camp

Seit 2018 ist sie im Ausschuss als Schriftführerin. Sie vertrat und unterstützte dabei auch immer wieder Jugendleiter Lukas Krupp und mit ihm zusammen hatte sie jede Menge Ideen. Beispielsweise die, ein Sporterlebniscamp zu organisieren, eine Art Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche. Das feiert in diesem Jahr sein erstes kleines Jubiläum: Es findet zum fünften Mal statt. Werbung für die Aktion muss sie nicht mehr machen. „Wir haben nur ein Plakat gemacht mit dem Schriftzug Save the date und waren schon bis auf drei Plätze ausgebucht.“ 30 Kinder betreuen die Ehrenamtlichen des SVO. Erleben mit ihnen Abenteuer, beispielsweise im Funforest am Jägersburger Weiher, schlüpfen mit ihnen in Bumper Balls, aufblasbare Kugeln, machen mal eine Schnitzeljagd, mal ein Fußballturnier, bauen ein Insektenhotel oder auch mal einen großen Sandkasten. Drei Tage wird auf dem Sportgelände gespielt und gebaut. Übernachtet wird in Zelten.

Laura Hasemann liebt die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Sie spielt selbst Fußball, war ein Jahr lang bei den B-Juniorinnen im Nachbarverein, beim SV Herschweiler-Pettersheim, engagiert. Und an Ideen mangelt es ihr nicht. „Ich bin sehr interessiert am Radsport“, erzählt sie, wie sie auf die Idee kam, das Thema Rad auch in ihren Verein zu bringen. Sie organisierte im Rahmen der Bewegungstage des Landes ein Fahrsicherheitstraining für Erwachsene und Kinder. Glücklicher Zufall dabei: „Wir haben einen Mann im Verein, Manuel Busch, der einen Trainerschein für Kinder und Jugendliche hat, der spontan mithalf. Und Andreas Meiser, unser zweiter Vorsitzender, hat mitgeholfen, das Training zu managen.“ Ihr sei es wichtig, Kinder und Jugendliche und Familien an den Verein zu binden, sagt sie. „Das ist die Zukunft für die Vereine, nur mit ihnen kann das Vereinsleben aufrechterhalten werden.“ Außer in der Zeit des Studiums hat sie immer in Ohmbach gewohnt, ist dort im Gemeinderat und pendelt auch heute von dort aus zu ihrer Arbeitsstätte – sie arbeitet bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern.

Schaut genau hin: Laura Hasemann als Spielertrainerin beim SV Herschweiler-Pettersheim mit Trainer Christian Theiß. ArchivFoto: m. hoffmann

Sie liebt die kurzen Wege in ihrem Ort, dass alle mithelfen, zusammenhalten. „Man kennt sich untereinander, greift sich unter die Arme“. Das gelte auch für die Vorstandschaft. „Wir sind ein sehr, sehr junges Team. Da gibt es auch einige, die noch jünger sind als ich. Und jeder unterstützt jeden“, sagt sie und gibt die Lorbeeren, die sie bekommen hat, weiter an ihre Vereinskollegen.

Die hilfsbereite Fußballerin

Laura Hasemann ist in Ohmbach aufgewachsen, hat ab dem Jugendbereich Fußball gespielt, erst in Ohmbach bei den Jungs. Im D-Jugend-Alter wechselte sie zum SV Langenbach. Als es dort nicht mehr genug Nachwuchs gab, hängte sie mit 14 Jahren vorübergehend ihre Fußballschuhe an den Nagel. Nach dem Abitur und dem dualen Studium bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern kehrte sie zum SV Langenbach zurück. Im Sommer hat sie ihre Karriere offiziell beendet. „Aber in der Hinrunde habe ich schon wieder drei Spiele ausgeholfen“, erzählt die zentrale Mittelfeldspielerin, die überall gerne hilft.

Beispielsweise auch, als es bei den Damen in Langenbach personelle Schwierigkeiten gab und beim Nachbarverein Herschweiler-Pettersheim ein Juniorinnenbereich auf die Beine gestellt werden sollte. Sie half mit bei der Gründung der Spielgemeinschaft, trainierte ein Jahr lang die B-Juniorinnen und ging mit ihnen hoch in den aktiven Bereich.

In Ohmbach half sie dann, weil sie „sehr heimatverbunden ist“, wie sie sagt. Deshalb engagiere sie sich gern für ihren Ort. Laura Hasemann ist im Gemeinderat. Und seit dem Studium hilft sie dem SVO. Der damalige Vorstand, ein guter Freund von ihr, habe sie 2018 gefragt. Sie sagte zu, wuchs in die Aufgabe rein, übernahm immer mehr Projekte. Inzwischen kümmert sie sich schwerpunktmäßig darum, Fördermittel zu generieren, besonders für den Jugendbereich, aber auch für den Aktivenbereich. „Es gibt tatsächlich viele Fördermöglichkeiten. Man muss nur wissen, wie man da rankommt“, verrät sie und erzählt von einem Crowdfounding-Projekt Ende letzten Jahres, mit dem ein Mähroboter finanziert wurde. Oder von einem deutschlandweiten Projekt der Uefa zum Thema Klimaschutz, bei dem sie den SV Ohmbach ins Spiel gebracht und so die Förderzusage für eine Flutlichtanlage bekommen hatte. „Das war für uns der absolute Wahnsinn. Wir sind ein kleiner Verein, haben rund 275 Mitglieder. Das wäre sonst nicht stemmbar gewesen.“

Ist Gesundheitsmanagerin der Stadtverwaltung Kaiserslautern. Foto: VIEW

Laura Hasemann, die gut findet, dass ihr Verein was für die Gemeinschaft im Ort tut, hofft, dass der SV Ohmbach im Aktivenbereich weiter bestehen kann. Und dass sich vielleicht im Radsektor was tut. Weil sie das Hobby seit ihrer Teilnahme bei der Tour d'Europe, einer Radtour durch Deutschland, Frankreich, Luxemburg und Belgien, im Gymnasium Kusel nicht mehr losgelassen hat. Auch wenn sie dafür durch Fußball und ihr Engagement für den Verein bisher wenig Zeit hatte.

Reise nach Spanien

Für genau dieses Engagement wurde ihr jetzt gedankt, mit der Auszeichnung und einer Ehrung durch den SWFV. Am 31. Mai darf sie zum Länderspiel nach Mainz und im September geht es als Dankeschön für die Preisträger zur Fußballbildungsreise in die Nähe von Barcelona.

Laura Hasemann ist unter den Fußballhelden der 257 Fußballkreise die Vertreterin des Fußballkreises Kusel-Kaiserslautern und freut sich riesig. Eins ist für sie aber auch klar: Wenn sich da die Chance ergibt, was mitzunehmen an Ideen für den SV Ohmbach, dann wird sie das mitbringen und versuchen, bei ihrem Verein umzusetzen.