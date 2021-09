Die Freizeitanlage Laufhausen am Poggrechweiher oberhalb der Jugendherberge steht vor dem Abriss – weil der Neubau genehmigt ist.Seit Jahren läuft die Planung, nun ist endlich die Baugenehmigung da, informiert Stadtbürgermeister Herwart Dilly. Die Hütte wird komplett neu errichtet. Der Abriss wird in Eigenleistung von Bürgern übernommen. Erster Termin ist am Samstag, 2. Oktober. Er hoffe, noch eine zweite Gruppe für den Abriss zu finden, sagt Dilly. Auch beschäftigt ihn die Suche nach einem Fachbüro, das die Sanierung des Weihers begleitet. Außerdem wird Laufhausen in das Königsberg-Projekt eingebunden: Die Waldmurmelbahn soll dort aufgestellt werden, für die mittels Crowdfunding Geld gesammelt wurde.