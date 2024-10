Einen kompletten Lkw haben bislang unbekannte Täter vermutlich in der Nacht auf Freitag von einer Baustelle „In der Lach“ gestohlen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Polizeiangaben um einen offenen Pritschenwagen mit weißer Fahrerkabine. Ein zweiter, ebenfalls auf dem Gelände abgestellter Laster wurde erheblich beschädigt. Die Täter hatten sich offenbar durch den Baustellenzaun Zutritt auf das Gelände geschafft. Zeugen, die in dieser Nacht etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei den Dienststellen in Kusel, Telefon 06381 919-0, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de, oder Schönenberg-Kübelberg, Telefon 06373 822-0, zu melden.