„Umgestürzter Lkw in der Hauptstraße in Börsborn.“ So lautete am Dienstag um 10.39 Uhr die Alarmierung für die Feuerwehren Nanzdietschweiler/Börsborn und Glan-Münchweiler. Beim Entladen von Steinen kippte ein Lastwagen zur Seite, wobei sich der Fahrer leicht verletzte. Der Rettungsdienst behandelte den Verletzten. Als Erstmaßnahme wurden die auslaufenden Betriebsstoffe aus dem vollen Dieseltank mit einer Wanne aufgefangen. Im weiteren Verlauf war es notwendig, den Tank vom Fahrzeug zu demontieren, da sich der undichte Tankeinfüllstutzen auf der Unterseite befand.