Ein Unfall mit Beteiligung eines Schulbusses ist am Mittwochmittag in Kreimbach-Kaulbach glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei Lauterecken am Donnerstag mitteilte, hatte der Fahrer des Busses bei langsamer Fahrt das Heck eines entgegenkommenden, ebenfalls langsam geführten Lastwagens gestreift.

Zwei Seitenscheiben gingen dabei zu Bruch. Am Schulbus entstand Sachschaden, den die Polizei auf 5000 bis 6000 Euro schätzt. Etwa zehn Kinder seien zum Zeitpunkt des Unfalls im Bus gewesen, so die Polizei. Sie alle und die beteiligten Fahrer blieben nach Polizeiangaben unverletzt.