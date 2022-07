Der 68 Jahre alte Fahrer eines Kipplasters ist am Samstagmorgen bei einem Unfall auf der B420 zwischen Rathsweiler und Eschenau, einem Ortsteil von St. Julian, leicht verletzt worden. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, der Laster sei ohne ersichtlichen Grund in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei beschädigte das Fahrzeug Verkehrsschilder und Leitpfosten. Im Anschluss stieß der Kipplaster mit mehreren Bäumen neben der Fahrbahn zusammen. Der dadurch leicht verletzte Fahrer wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt, zur weiteren Behandlung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Da der Laster Ladung verloren hatte, war die Fahrbahn zunächst nur auf einer Spur befahrbar, während der Bergung des Unfallfahrzeugs musste die B420 knapp zwei Stunden lang gesperrt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 42.000 Euro.