Bereits am 12. Oktober wurde in der Entengasse in Raumbach ein Regenfallrohr von einem Fahrzeug beschädigt. Die Hauseigentümer zeigten den Fall aber erst verspätet an. Der Grund: Es hat sich eine Zeugin gemeldet, die das Kennzeichen eines Lasters notiert hatte, dessen Fahrer nach ihren Angaben beim Rückwärtsfahren an der Engstelle den Schaden verursacht hat. Die Polizei Lauterecken hat nun nach eigenen Angaben die Ermittlungen zum Fahrzeugführer aufgenommen. Er erhalte wegen der Unfallflucht eine Strafanzeige, obwohl der Schaden relativ gering sein dürfte, heißt es in einer Mitteilung.