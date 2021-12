Ein roter Lastwagen hat laut Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 9 Uhr einen Laternenmast am Kreisel in der Konker Hauptstraße beschädigt. Das Fahrzeug mit polnischer Zulassung sei in Richtung der Autobahn 62 davongefahren, informieren die Beamten weiter und bitten um Hinweise. Die Polizeiinspektion Kusel ist zu erreichen unter 06381 9190 und per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.