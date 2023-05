Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kommunalwahlen 2024 rücken näher. Vorboten sind Diskussionen, wie sie in der Sitzung des Hauptausschuss der Verbandsgemeinde Oberes Glantal geführt wurden. Es ging um neue Stellen ebenso wie die Frage, ob es ein Schulschwimmbad braucht.

Zwei Anträge zum Stellenplan sorgen am Dienstagabend in Waldmohr für einen mitunter gereizten Disput zwischen Freien Wählern auf der einen sowie CDU und SPD auf der anderen Seite. In der