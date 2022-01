Mit den Worten „Klare Kante zeigen!“ ist eine Pressemitteilung zu den Montags-Protesten überschrieben, die der SPD-Unterbezirk Kusel, die SPD-Fraktion im Kreistag und Oliver Kusch, Mitglied des Landtags, gemeinsam am Mittwoch veröffentlicht haben.

„Mit großer Besorgnis sehen wir, wer sich in Kusel und in Waldmohr zu den ,Spaziergängen’ trifft“, steht in dem Schreiben, das die SPD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag und die Unterbezirks-Vorsitzende Pia Bockhorn sowie Kusch unterzeichnet haben. Sie betonen, dass sie für einen toleranten, vielfältigen und bunten Landkreis stehen: „Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind ein Bestandteil unserer Demokratie und unverzichtbar.“ Auch sachliche Kritik und respektvoller Umgang seien wichtig und unverzichtbar.

Nicht alle montags Protestierenden seien Rechtsradikale, Nazis oder Verschwörungserzähler. „Doch eines muss klar und deutlich gesagt werden: Wer gemeinsam mit Rechtsextremen und Nazis spazieren geht, ist antidemokratisch!“, wird betont. Entgegen der Behauptungen vieler Corona-Demonstranten, lebten wir nicht in einer Diktatur, sondern in einer Demokratie, die es vor antidemokratischem Verhalten zu schützen gelte. „Unsere Demokratie ist standhaft und fest, sie kann Erschütterungen und anders Denkende aushalten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie selbstverständlich ist, wir müssen für sie kämpfen und einstehen.“ Die SPD-Vertreter sind überzeugt: „Die sehr große Mehrheit der Menschen in unserem Landkreis zeigt ein solidarisches Miteinander.“

Geschichte soll sich nicht wiederholen

Bockhorn und Kusch schreiben im Namen von Unterbezirk und Kreistagsfraktion, dass jene, welche „die Corona-Proteste initiieren, die Pandemie als Vorwand für Falschinformation, Hass und Hetze nutzen.“ Es gehe ihnen nur um eines, unsere Demokratie anzugreifen. „All dies gab es in unserer Geschichte schon einmal und das darf sich auf keinen Fall wiederholen, das lassen wir nicht zu“, heißt es weiter in Anspielung auf das Erstarken der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren. An die Protestierenden wird appelliert: „Lassen Sie sich nicht zu Werkzeugen machen für die, die das freiheitliche, demokratische und vielfältige Miteinander zerstören wollen.“