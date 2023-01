Lasse Becker hatte Lust auf die Pfalzeinzelmeisterschaften am Wochenende in Dahn und hatte sich dafür ambitionierte Ziele gesetzt. Der aus Brücken stammende Regionalligaspieler der TSG Kaiserslautern wollte in allen Wettbewerben das Finale erreichen und zumindest einen Titel mitnehmen.

„Ich spiele schon in der Vorrunde voll durch“, erklärte Lasse Becker. Gedanken an das Vorjahr, als er gegen Jan-Philip Becker ausschied, wollte er nicht mehr verschwenden. „Ja ich weiß noch, dass ich 2:1-Sätze und 8:4 geführt habe. Aber das spielt hier heute keine Rolle“, erklärte Becker, der neben seinen Teamkollegen Christopher Enders und Titelverteidiger Felix Köhler, auch Francesco Maragioglio (TTC Oggersheim) zu den Topfavoriten zählte.

Nach gewonnenem ersten Satz im Halbfinale gegen Christopher Enders musste Becker den zweiten Satz nach frühem hohen Rückstand 4:11 verloren geben. Bis zum Entscheidungssatz blieb die Partie offen. Nach einer 6:0-Führung im Entscheidungssatz kam Enders nochmal auf 6:6 heran. Becker setzte sich mit seinem Angriffsspiel durch und siegte mit 11:7. Das Finale verlor er allerdings gegen Felix Köhler (6:11, 4:11, 5:11).

Brückener Spieler zeigen gute Leistung

Im Mixed spielte Becker mit Jasmin Veith, erreichte mit ihr ebenfalls das Halbfinale. „Die Kombi passt super zusammen“, sagte Becker, der froh war, dass die Pfalzeinzelmeisterschaften bereits zum zweiten Mal mit einer Teilnehmerbegrenzung von 48 Spielern gespielt wurden. „Ich hatte im Einzel nur eine Dreiergruppe, weil ein Spieler kurzfristig abgesagt hat. Da konnte ich ein paar Körner sparen“, meinte er. Den erhofften Titel gab es dann aber doch noch. An der Seite von Nico Köhler (TSG Kaiserslautern) siegte Becker im Doppel.

Die Akteure des TTC Brücken schlugen sich indes ebenfalls sehr gut. Kai Lotschütz erreichte wie auch Thorsten Mootz das Achtelfinale. Mootz hatte dort gegen den stark spielenden Daniel Weyhing (TTV Edenkoben) in fünf Sätzen das Nachsehen. Lothschütz unterlag gegen Nico Köhler in drei Sätzen. Im Doppel schieden Lotschütz/Mootz im Viertelfinale gegen Ilja Kratschmer/Sven Wendegatz (TTC Winnweiler/TV Colgenstein-Heidesheim) aus.