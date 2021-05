Was tun nach dem Abi, wenn der Beruf etwas mit Umwelttechnik, Bio, Physik und Chemie zu tun haben soll? Für Lars Heimann war die Antwort klar, als er die Stellenanzeige zur Fachkraft für Abwassertechnik gesehen hat. Ein einziges Vorstellungsgespräch hat gereicht. Am 3. August fängt er an. Der 19-Jährige lächelt zufrieden beim Termin im Labor der Kuseler Kläranlage. Einen guten Teil seiner drei Ausbildungsjahre wird er dort verbringen, Proben auswerten, die Anlage am Bildschirm überwachen und, das vor allem, den fachgerechten Betrieb der Faultürme üben. „Das ist ein sicherer Job“, sagt Heimann. „Und nach Erdesbach kann ich sogar laufen.“

In der im Vergleich mit Kusel kleineren Kläranlage in Erdesbach, an seinem Wohnort, wird der Auszubildende den anderen Teil seiner Lehrzeit verbringen, die Verbandsgemeinde Kusel-Kaiserslautern hat die Ausbildungsstelle halbe-halbe ausgeschrieben. In Erdesbach hat Heimann in der neunten Klasse auch schon ein Praktikum gemacht, bevor er nach der Mittleren Reife nach Kaiserslautern wechselte, wo er Abitur am Technischen Gymnasium machte.

Direkt beworben

„Danach stellte sich die Frage: Wo bewerben?“, erzählt der junge Mann. Die BASF mit ihren Berufen im Chemiebereich sei eine Option gewesen. „Aber dann habe ich die Anzeige für die Abwassertechnik gelesen. Und da habe ich mich direkt beworben.“ Es folgte ein Schnuppertag an beiden Standorten mit Betriebsführungen und ein paar praktischen Tests. Heimann machte das Rennen unter sieben Bewerbern. „Viel besser, als nach Ludwigshafen zu pendeln“, findet er. „Mir gefällt es hier, wo ich bin.“

Nach Ludwigshafen muss der Pfadfinder vom Kuseler Franz-von-Sickingen-Stamm nun aber doch, zur Berufsschule. Zu vertiefenden Kursen für Elektrotechnik und das Labor geht es in den kommenden drei Jahren außerdem nach Bad Kreuznach.

Hier geht’s zum Hauptartikel