Von 1960 bis zu seinem Ruhestand 1994 war Erich Renk Pfarrer in drei evangelischen Kirchengemeinden im Nordkreis. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

„Hallo, hier Renk“, so wurden mehr als drei Jahrzehnte lang die begrüßt, die im Offenbacher Pfarrhaus anriefen. Große Aufgaben gingen er und seine Frau Ursula unerschrocken an. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Sanierung des maroden Turmdachs der Kirche Glanbrücken, die Renovierung die Abteikirche sowie die Installation der Orgel, die Sanierung des Schwesternhauses und der Bau eines neuen Langschiffs für die Kirche Wiesweiler. Das Offenbacher Gemeindehaus wäre ohne seinen Einsatz nie errichtet worden. Bis zu seiner Pensionierung betrieb der passionierte Orgelspieler durch Orgel- und Posaunenunterricht sowie im Posaunenchor eine rege Jugendarbeit.

Am Freitag verstarb er im Alter von 91 Jahren in seiner Heimatstadt Saarbrücken. Dort wird er am 1. Oktober beigesetzt.