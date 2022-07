Langfinger hatten es am Sonntag auf die Kennzeichen (Kuseler Kennung) eines in der Hauptstraße geparkten, grauen Toyota abgesehen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen der oder die Täter am Sonntag, 10. Juli, zwischen 1.30 und 9.30 Uhr zu. Wer die Täter beobachtet hat, soll sich mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung setzen: Telefon 06381 9190, E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.