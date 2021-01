Bislang unbekannte Täter haben eine größere Menge Brennholz von einem Gartengrundstück in der Gemarkung „Schwanenhof“ in Wolfstein gestohlen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Freitag, 22. Januar, und dem vergangenen Freitag. Aufgrund der Menge könne davon ausgegangen werden, dass die Täter das Holz mit einem Auto oder einem Transporter abtransportiert haben. Wer in besagtem Zeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung zu setzen.