Bislang unbekannte Täter haben im Tatzeitraum zwischen 15 Uhr am Freitag und 6.15 Uhr am Montag die Kennzeichen eines in der MiniTec-Allee abgestellten Tiefladers gestohlen. Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06373 8220 oder per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.