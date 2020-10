Seit nunmehr zehn Jahren kämpft die Ortsgemeinde Altenkirchen für eine Sanierung der St. Wendeler- sowie der Schillerstraße. Nun signalisierten das Land Rheinland-Pfalz und der Landkreis Kusel Licht am Ende des Tunnels und nannte Termine für einen möglichen Ausbau.

Die Gehwege entlang der St.Wendeler- und der Schillerstraße sind nach den Worten von Ortsbürgermeister Manfred Geis zwischenzeitlich in einem „bedauernswerten Zustand“. Nach Angaben des Landesbetriebs für Mobilität, auf die sich Ortsbürgermeister Manfred Geis bei seinen Aussagen bezog, soll die St. Wendeler Straße nun im Jahr 2024 ausgebaut werden. Sie ist Teil der Landesstraße 355. Die Schillerstraße indes soll bereits in zwei Jahren vom Kreis ausgebaut werden, also 2022.