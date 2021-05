Nach zwei Dürrejahren in Folge müssen Landwirte im Kreis Kusel auch in dieser Saison mit Einbußen bei der Getreideernte rechnen – der Regen im Mai konnte den trockenen April nicht ausgleichen. Die Trockenheit bedrohe viele Bauern in ihrer Existenz, sagt Landwirt Jörg Brassel aus Albessen.

In der jüngsten Zeit gab es wieder einige Niederschläge: Doch davon werden wohl erst die Herbstkulturen wie Mais und das Grünland profitieren. Vor allem Mais war im Wachstum kaum vorangekommen, beim Grünland beklagen Landwirte Einbußen bei der Futterherstellung. Auch bei der Wintergerste berichtet der Vorsitzende des Kreisbauernverbands, Marcel Müller, von wesentlich geringeren Erträgen. Die sei in großen Teilen schon geerntet, sagt der Landwirt aus Körborn. Das wisse er von seinen Kollegen. Den geringeren Ertrag führt Müller auf die zu trockenen Böden zurück. „Der Niederschlag ist entscheidend, die Ernte ist abhängig von der Regenmenge“, erläutert er. Der relativ nasse Mai habe den sehr trockenen April nicht ausgleichen können.

Früher geerntet als sonst

Ebenfalls schon zu großen Teilen abgeerntet ist laut Müller der Raps. „In diesem Jahr wurde der Raps früher als üblich geerntet“, berichtet er. Auch hier sei die mangelhafte Wasserversorgung ausschlaggebend für den zeitigen Reifeprozess. Bei der Ölfrucht hört Müller regional von sehr unterschiedlichen Erträgen. Aktuell ernten die Kollegen Müller zufolge Triticale, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Der Weizen stehe indes vielfach noch auf den Feldern.

Nachdem das Raiffeisen-Agrarlager in Kusel Ende 2019 geschlossen worden war, können die Landwirte in diesem Jahr erstmals nicht mehr ihr Getreide am Silo in der Kreisstadt abgeben. „Man braucht jetzt auf jeden Fall ein Zwischenlager“, schildert Müller die Folgen. Kollegen berichteten von zwei Tagen Wartezeit bis zur Abholung ab Hof. Selbst einzulagern oder weite Strecken in Kauf zu nehmen, seien die Alternativen: Die nächsten Agrarlager von Raiffeisen sind in Birkenfeld, Meisenheim, Zweibrücken und Marpingen.

„Ein Gewitter mehr“

Bereits Mitte Juli hat Landwirt Jörg Brassel aus Albessen Raps und Wintergerste gedroschen. „Ich bin gar nicht so unzufrieden“, sagt er mit Blick auf die trockenen Böden. Die Ernte sei zwar nicht gut, aber „es ist auch keine Katastrophe“, berichtet Brassel, der rund 140 Hektar in Albessen, Ehweiler und Konken kultiviert. Beim Raps registriere er relativ stabile Erträge mit nach wie vor 3,5 bis vier Tonnen pro Hektar. Normalerweise ernte er ebenfalls vier Tonnen. Weniger ertragreich sei hingegen die Gerste mit fünf bis sechs Tonnen gewesen – die übliche Erntemenge betrage sieben bis acht Tonnen pro Hektar. „Wir sind noch gut davongekommen“, bilanziert Brassel und fügt hinzu: „Vielleicht haben wir ein Gewitter mehr abbekommen.“

Zwei Schnitte von Grünfutter habe er bereits eingefahren. Für die Ernte des Weizens wollte Brassel die nächsten Niederschläge abwarten. Auch der Mais stehe noch auf seinen Feldern, wenn auch sehr klein im Wachstum. „Die Wasserspeicherfähigkeit der Böden ist aufgrund der hügeligen Lagen begrenzt“, erläutert der Landwirt. „Wenn es mal zwei, drei Wochen durchgehend heiß ist, sind die Reserven aufgebraucht.“ Laut Brassel liegen die Preise leicht über denen des Vorjahres. 2019 seien sie allerdings extrem niedrig gewesen.

Aussaat von Raps erschwert

Unterdurchschnittliche Erträge registriert auch Siegfried Schneider. Der Landwirt aus Kusel hat bereits im Juni Roggen und Triticale mit dem Feldhäcksler für seine Biogasanlage geerntet. Anschließend habe er gleich Zwischenfrüchte eingesät, doch die Samen würden aufgrund des fehlenden Regens nicht aufgehen. Auch in tieferen Bodenschichten fehle das Wasser, sagt Schneider.

Über die Kreisgrenzen hinweg sieht die Lage nicht anders aus. So erwartet der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd, dass die Getreideernte mengenmäßig eher unterdurchschnittlich ausfällt. Bereits im Herbst habe die Trockenheit die Aussaat von Raps erschwert.

Existenzen bedroht

Zwar hätten ausgiebige Niederschläge im Winter nach zwei Dürrejahren zunächst die Wasservorräte im Boden aufgefüllt. Der extrem sonnige, warme und windige April habe allerdings die oberen Bodenschichten wieder ausgetrocknet. Dies habe vor allem Getreide- und Rapsbeständen zugesetzt und die Aussaat von Mais erschwert. Der kühle Mai mit zahlreichen Niederschlägen sei gerade noch rechtzeitig gekommen, um flächendeckende Ernteausfälle durch Trockenschäden zu verhindern, informiert der Verband.

Dennoch: Die Trockenheit bedroht inzwischen zahlreiche Landwirte in ihrer Existenz. „Wir werden mit solch trockenen Jahren leben müssen“, sagt der Jörg Brassel zu dem dritten Dürrejahr in Folge. Im Winter habe es bisher immer noch genügend geregnet, gibt er zu bedenken. „Wir müssen darauf achten, so gut es geht die Winterfeuchte auszunutzen.“ Futterbau und Kulturen müssten dementsprechend ausgewählt und bestellt werden.