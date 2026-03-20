Kreis Kusel Landtagswahl und Bürgermeisterwahl im RHEINPFALZ-Blog

Am Sonntag wird gewählt. Die RHEINPFALZ hält darüber auf dem Laufenden.
Am Sonntag wird gewählt. Die RHEINPFALZ hält darüber auf dem Laufenden.

Videos und Fotos vom Auftritt der Wahlkandidaten an Schulen in Lauterecken und in Schönenberg-Kübelberg sind schon jetzt im Wahlblog der RHEINPFALZ zu entdecken. Leserinnen und Leser finden dort allerlei Wissenswerte zur Wahl des Landtags sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Am Sonntag gibt’s dort auch die Ergebnisse zu sehen – wir halten unsere Leserinnen und Leser ab 18 Uhr auf dem neuesten Stand bezüglich der Landtags- wie auch der Bürgermeisterwahl.

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