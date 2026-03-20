Videos und Fotos vom Auftritt der Wahlkandidaten an Schulen in Lauterecken und in Schönenberg-Kübelberg sind schon jetzt im Wahlblog der RHEINPFALZ zu entdecken. Leserinnen und Leser finden dort allerlei Wissenswerte zur Wahl des Landtags sowie des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Am Sonntag gibt’s dort auch die Ergebnisse zu sehen – wir halten unsere Leserinnen und Leser ab 18 Uhr auf dem neuesten Stand bezüglich der Landtags- wie auch der Bürgermeisterwahl.