Bei der Landtagswahl am Sonntag, 22. März, wird es in Kusel ein paar Änderungen geben. Wie Stadtbürgermeister Martin Heß mitteilt, entfällt das Wahllokal in der Paul-Moor-Schule für alle künftigen Wahlen, sodass es in der Kreisstadt nur noch vier statt fünf Stimmbezirke gibt. Darauf hatte sich der Stadtrat im Herbst verständigt, erläutert Heß. Durch diese Änderung wurden die Straßen neu auf die Stimmlokale verteilt, sodass einige Wähler einen anderen Ort als bisher zum Wählen aufsuchen müssen. Das entsprechende Lokal steht oben rechts auf der Wahlbenachrichtigung – alternativ können Bürger online auf www.stadt.kusel.de nachschauen, welchem Stimmbezirk sie zugeordnet sind. Für Einwohner, die bislang für die Wahllokale der Stadtteile Bledesbach und Diedelkopf eingeteilt waren, ändert sich nichts.

Außerdem informiert Heß, dass in zwei Wahllokalen der Kreisstadt repräsentative Wählerbefragungen stattfinden. Das Institut Infratest Dimap erkundige sich im Auftrag der ARD im Siebenpfeiffer-Gymnasium, die Forschungsgruppe Wahlen in der Jakob-Muth-Schule für das ZDF. Die Befragung sei freiwillig und anonym: Nach dem Wahlgang erhalten die Teilnehmer einen Fragebogen, auf dem unter anderem Fragen zur Wahlentscheidung gestellt werden.