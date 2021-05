Landrat Otto Rubly als Kreiswahlleiter befürwortet die Anträge der Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein und Kusel-Altenglan, die bevorstehende Landtagswahl als reine Briefwahl durchzuführen. Er hat die Anträge bereits an den Landeswahlleiter weitergereicht. Das ließ Rubly am Dienstagabend in einer Pressemitteilung verlauten.

Wie berichtet, hatten die Bürgermeister der Verbandsgemeinden Lauterecken-Wolfstein, Andreas Müller, und Kusel-Altenglan, Stefan Spitzer, aus Gründen des Gesundheitsschutzes und auf Bitten der Ortsgemeinden entschieden, beim Landeswahlleiter über den Landkreis die Briefwahl zu beantragen. Als Kreiswahlleiter musste Landrat Otto Rubly entscheiden, ob er die Anträge für gerechtfertigt hält und weiterleitet. Das hat er nun getan. Die Unterlagen sind laut Pressemitteilung bereits per Post und per E-Mail versendet worden. Die VG Oberes Glantal hat sich dem nicht angeschlossen.

Problem: ältere Wahlhelfer

Die Bürgermeister hatten darauf hingewiesen, dass es es Probleme mit der Besetzung der Wahlhelfer in den kleinen Ortsgemeinden geben könnte, wenn ältere Mitbürger dazu verpflichtet werden müssten.

Andreas Müller hatte darauf hingewiesen, dass die Bundesregierung eine Kontaktreduzierung für den privaten Bereich verfügt habe; nur drei Personen aus zwei Haushalten dürften zusammenkommen. Diese Anforderung könne im Wahllokal nicht umgesetzt werden. Was im Privaten gelte, müsse auch bei der Wahl gelten.

Rubly schließt sich dieser Argumentation an. In dieser Hinsicht gebe es eine Widersprüchlichkeit zu sonstigen Empfehlungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, nach denen grundsätzlich jegliche Möglichkeiten zur Kontaktreduzierung genutzt werden sollen. Auch wenn bisherige Anträge vom Landeswahlleiter abgelehnt worden seien, bittet der Kreiswahlleiter um Prüfung der vorliegenden Unterlagen.

Rubly für Schnelltests

Sollten die Anträge abgelehnt werden, bittet Rubly um Überprüfung, ob und wie Wahlhelfer, die nicht im Gemeindegebiet wohnen, als freiwillige Wahlhelfer gewonnen werden können. Denn damit könnte, gerade in Gemeinden mit niedrigen Einwohnerzahlen, die besonders durch Corona gefährdete Personengruppe entlastet werden.

Der von Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer ins Gespräch gebrachte Einsatz von Schnelltests bei Wahlhelfern wird von Landrat Rubly begrüßt, obwohl er mit Sicherheit eine große logistische Herausforderung darstellen werde. Auch hierfür erwartet der Kreiswahlleiter Unterstützung und Hilfestellung vom Landeswahlleiter und vom Land.