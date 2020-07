Die Lauterecker Stadtbürgermeisterin Isabel Steinhauer-Theis soll für die CDU bei der Landtagswahl 2021 den Wahlkreis Kusel gewinnen. Der Kreisvorstand wird die Betriebswirtin bei der Mitgliederversammlung am 15. August als Kandidatin vorschlagen. Das hat Kreisvorsitzender Sebastian Borger nach der Vorstandssitzung am Montagabend mitgeteilt. Borger soll ihr B-Kandidat werden.

Nachdem die langjährige Abgeordnete Marlies Kohnle-Gros Anfang des Jahres ihren Rückzug mitgeteilt hatte, hatte die Partei eine Findungskommission eingesetzt, um die Nachfolge zu regeln. Diese hatte sich laut Borger mit etwa einem halben Dutzend potenzieller Kandidaten unterhalten und sich dann einhellig auf die 44-jährige Lautereckerin konzentriert, die bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr den langjährigen Stadtbürgermeister Heinrich Steinhauer entthront hatte. Sie sei „eine erfahrene und engagierte Kommunalpolitikerin, die die Themen und Probleme in unserem Landkreis aus eigener Erfahrung bestens kennt und täglich damit zu tun hat“, argumentiert Borger. Sie könne die regionalen Interessen in Mainz bestens vertreten. Das sei in den vergangenen Jahren nur unzureichend durch die beiden Abgeordneten der Regierungsfraktionen erfolgt – gemeint sind Jochen Hartloff (SPD) und Andreas Hartenfels von den Grünen.

„Ich habe nicht lange überlegen müssen, als die Findungskommission vor zwei Wochen auf mich zugekommen ist“, sagte die Mutter von vier Kindern am Dienstag der RHEINPFALZ. Sie sei ja schon immer kommunalpolitisch engagiert: „Es macht mir Freude, mich für die Menschen und für meine Heimat einzusetzen.“ Diese Freude sei noch gewachsen, seit sie Verantwortung als Stadtbürgermeisterin übernommen habe. Nun wolle sie dieses Engagement für die Region auch nach Mainz tragen, sagte die Kreisvorsitzende der Landfrauen.

Borger selbst hatte auf die Kandidatur verzichtet, da bei ihm im kommenden Frühjahr das zweite Staatsexamen ansteht. „Da wäre es nicht möglich gewesen, gleichzeitig einen Wahlkampf zu führen. Da hat das Berufliche Vorrang“, sagte er der RHEINPFALZ.

Die Kreis-CDU spekuliert mit dieser Personalie nicht nur darauf, dass Steinahuer-Theis als Frau einen guten Platz auf der Landesliste bekommen könnte, der ihr das Ticket nach Mainz beschert. Sie rechnet sich auch gute Chancen aus, mit ihr den traditionell roten Wahlkreis zu gewinnen. Bekanntlich tritt auch der SPD-Abgeordnete Hartloff nicht mehr an. Die Sozialdemokraten nominieren am 14. August, einen Tag vor der CDU. Der Kuseler Mediziner Oliver Kusch hat seine Bewerbung bereits öffentlich gemacht. Die Waldmohrer Rechtsanwältin Charlotte Jentsch könnte ebenfalls ins Rennen gehen.