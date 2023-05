Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oliver Kusch ist seit zwei Jahren das offizielle Gesicht für den Landkreis Kusel im Landtag. Der SPD-Mann schafft den Spagat zwischen Mandat und medizinischer Praxis. „Ich habe zwei Traumberufe“, sagt der Kardiologe.

Montags und freitags praktiziert er in Kusel – und schaut auch sonst mal morgens in der Praxis vorbei, bevor er nach Mainz fährt. Das werde auch so bleiben, sagt Oliver Kusch, wenn ab Juli