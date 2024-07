Der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch wandert wieder für drei Tage durch den Landkreis Kusel. Er freut sich über Mitwanderer und Gesprächspartner an den Rastpunkten. Los geht es am Sonntag, 28. Juli um 10 Uhr an der Landscheidhütte in Eßweiler. Nach einem Zwischenstopp an der Selberghütte in Rothselberg (12.30 bis 13.30 Uhr) steht um 14 Uhr eine Einkehr in der Pfälzerwald-Vereinshütte in Rutsweiler/Lauter an, um 15 Uhr geht es zurück nach Rothselberg. Dort startet die zweite Etappe am Montag, 29. Juli, 9.30 Uhr. Sie führt über Jettenbach nach Bosenbach, wo von 11.30 bis 12.45 Uhr am Schwimmbad gerastet wird, bevor es über Föckelberg zum Wildpark Potzberg hinaufgeht. Nach einem Stopp von 15 bis 16 geht es über Neunkirchen nach Matzenbach.

Die dritte Etappe startet dort am Dienstag, 30. Juli, 9 Uhr, und führt über Godelhausen und Theisbergstegen bis zur alten Propstei auf dem Remigiusberg. Dort wird gegen 11 Uhr kurz gerastet, bevor es zum Mittagsimbiss von 11.30 bis 12.30 Uhr ans Kelterhaus in Haschbach geht. Nach einem Zwischenstopp am Dorfgemeinschaftshaus Etschberg um 13 Uhr geht es nach Quirnbach, wo ein Tisch in Helle Wertschaft reserviert ist und der Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves zum Gespräch dazustößt. Mitwanderer können sich anmelden unter info@oliverkusch.de.