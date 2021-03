Helge Schwab, neu gewählter Landtagsabgeordneter aus Hüffler, ist am Freitag zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler gewählt worden. Das haben die Freien Wähler am Abend mitgeteilt. Schwab, Ortsbürgermeister und Kreisbeigeordneter, ist für Fraktionsangelegenheiten im Süden von Rheinland-Pfalz zuständig, seine Mit-Stellvertreterin Lisa-Marie Jeckel betreut den Norden. Fraktionsvorsitzender ist der Spitzenkandidat Joachim Streit. Die Freien Wähler waren am Sonntag erstmals in den Landtag gewählt worden und haben sechs Sitze im neuen Parlament.