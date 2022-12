Der Landtag hat den Kommunalen Finanzausgleich neu geregelt. „Enttäuschend“, urteilt Landrat Otto Rubly, der wochenlang zu Gesprächen unterwegs gewesen ist mit dem Ziel, eine Härtefallregelung für strukturschwache Gebietskörperschaften zu erwirken. Daraus ist nichts geworden. „Wir werden mit etwa acht Millionen Euro zufrieden sein müssen.“ Das hätte „mit etwas Sparen“ für einen ausgeglichenen Haushalt reichen können – kämen nun nicht die Preissteigerungen hinzu. Rubly rechnet mit „gut zehn Millionen Euro Minus“.

Dennoch spricht er davon, in Diskussionen einiges erreicht zu haben, auf offene Ohren für die Probleme westpfälzischer Kommunen mit wenigen Einwohnern und hohen Sozialausgaben getroffen zu sein. So sei nun vorgesehen, dass auch jene Kommunen in die Entschuldung durch das Land aufgenommen werden können, die keinen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Die schwarze Null galt als Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm, bei dem das Land einen Teil der Schulden übernimmt. Allerdings werde man nachweisen müssen, alles für einen Ausgleich getan zu haben, sagt Rubly. Das heiße: „Wir müssen alle Landkreis-Gemeinden auspressen wie eine Zitrone.“

138 Millionen Euro könnten aus dem Entschuldungstopf an den Kreis Kusel fließen, dessen Liquiditätskredite zum Stichtag Ende 2020 bei mehr als 170 Millionen Euro lagen. Die restlichen Schulden müssten in den kommenden 30 Jahren getilgt werden.