Eine Entschuldung des Landkreises durch Bund und Land hält Landrat Otto Rubly für überfällig. Er mahnt aber an, dass dauerhaft die Finanzlagen der Kommunen verbessert werden müsste.

Die Landesregierung hat angekündigt, die Hälfte der kommunalen Kassenkredite der Städte und Kreise zu übernehmen. Das Versprechen gilt für den Fall, dass es bei dem im Koalitionsvertrag auf Bundesebene anvisierten Zuschuss für einen Schuldenschnitt bleibt.

Der Kreis Kusel kommt zum Jahresende auf Kassenkredite über 170 Millionen Euro. Damit könnte er mit rund 85 Millionen Euro aus Mainz und Berlin rechnen. Die Investitionskredite sind von der Ankündigung nicht betroffen. Sie liegen für den Kreis bei rund 30 Millionen Euro.

Burgen nicht zuschließen

Landrat Otto Rubly gibt sich deshalb noch zurückhaltend, weil es vom Bund noch keine eindeutige Bestätigung dafür gebe. Das habe er auch dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Mieves bei einem Treffen in dieser Woche gesagt.

„Eine Entschuldung hilft nur kurzzeitig, wenn nicht die strukturellen Probleme gelöst werden“, sagt Rubly. Der Kreis sei mit seiner Finanzausstattung nicht in der Lage, seine Pflichtaufgaben aus eigener Tasche zu übernehmen. Und auch bei den freiwilligen Leistungen gebe es strukturelle Probleme, für die Lösungen gefragt seien: „Wir haben zwei Burgen, die können und wollen wir nicht zuschließen. Wir haben eine Draisinenstrecke, eine ganz wichtige Attraktion für die Region. Auch die will ich nicht in Frage stellen.“