Der Landkreis bleibt mit 32 gemeldeten Neuinfektionen über das Wochenende das Corona-Krisengebiet von Rheinland-Pfalz. Ein sechstes Todesopfer ist zu beklagen. Aus den Seniorenheimen werden weitere Infektionen gemeldet.

Zehn Corona-Fälle waren es am Freitag im Caritas-Seniorenheim in Schönenberg-Kübelberg. Der Großtest am Freitag für alle Bewohner und Mitarbeiter offenbarte nach Angaben des Gesundheitsamtes bislang zwölf weitere Infektionen.

„Wobei noch nicht alle Testergebnisse vorliegen“, sagt Amtsarzt Stephan Pinnel. Man dürfe nicht vergessen, dass die aktuellen Meldungen von Personen stammten, die sich vor gut einer Woche angesteckt haben. Das Zurückfahren des öffentlichen Lebens und die Besuchsverbote in den Heimen könnten sich noch nicht auswirken.

Schnelltests zählen nicht mit

Aus einem Seniorenheim im Nordkreis lassen Schnelltests den Verdacht auf fünf weitere Infektionen zu. Die Patienten werden aber erst für die Statistik gezählt, wenn auch der standardmäßige PCR-Test das gleiche Resultat ergibt.

Die Heime sind derzeit unsere Hotspots. Ich befürchte von dort kurzfristig weitere Meldungen“, sagt Landrat Otto Rubly. Gleichzeitig beobachte er einen sehr professionellen Umgang mit der Krise in den jeweiligen Häusern: „Die Leitungen tun alles, was derzeit in ihrer Macht steht und bekommen die Situation langsam wieder in den Griff.“

Technische Probleme

Dass in der Summe am Wochenende „nur“ 32 Infektionen gemeldet worden seien, bewerte er nicht als Zeichen für eine Entspannung. Samstags und sonntags würden Labor-Ergebnisse oft nicht zügig gemeldet.

Am Samstag hatte es zudem aus technischen Gründen Übertragungsprobleme gegeben. „Bereits vorliegende positive Tests konnten nicht an das Landesamt weitergemeldet werden und tauchen folglich noch nicht in der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Institutes auf“, wie Kreis-Sprecherin Karla Hagner erklärt.

Im Saarland verstorben

Das sechste Corona-Todesopfer aus dem Kreis ist eine ältere Frau aus dem Norden des Kreises. Sie war nicht Bewohnerin eines Altenheimes. Weitere Information liegen dem Gesundheitsamt nicht vor. Die Patientin verstarb im Saarland.

Die Nachverfolgung der Kontakte gelinge derzeit überraschend gut, berichtet Landrat Rubly. Oft gebe es nur wenige Kontakte. Ein Großereignis als Infektionsauslöser sei nicht auszumachen. Die Lage bezeichnet der Landrat aber nach wie vor als „sehr ernst“.

Ordnungsamt wachsam

Gerüchte, in einigen Gemeinden sei trotz der abgesagten Kerwen ausgiebig an privaten Orten gefeiert worden, sind Rubly nicht zu Ohren gekommen: „Wenn sich so etwas herausstellen sollte, würden wir mit aller Schärfe sanktionieren.“ Polizei und Ordnungsämter seien derzeit sehr wachsam und beobachteten das Verhalten der Bürger im Hinblick auf die Regeln der Corona-Verordnung des Landes. Von Auffälligkeiten habe er nichts gehört.

Kein Krisentreffen

Ein Krisentreffen der Task-Force mit Vertretern des Landes ist aus Sicht von Rubly nur dann sinnvoll, wenn es Erkenntnisse darüber gibt, wie es zu den hohen Infektionszahlen im Landkreis gekommen ist.

Alexandra Altherr, die Leiterin der Kita Kleine Strolche in Sand, betont, dass nur Erzieher und Kinder in Quarantäne mussten, die in Kontakt mit dem Corona-Fall in der Einrichtung gestanden hätten.

Aktuell 258 Patienten

439 Bürger des Landkreises haben sich bislang mit Covid-19 infiziert. Aktuell geht das Gesundheitsamt von 258 Erkrankten aus: 100 aus der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, 90 aus Kusel-Altenglan und 68 aus Lauterecken-Wolfstein. 175 Personen sind als Genesen aus der Quarantäne entlassen worden.

Der Inzidenzwert, die Anzahl der Infizierten der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, liegt derzeit bei 225. Die Landeshauptstadt Mainz kommt auf 221,4, Kaiserslautern auf 173,6, Koblenz auf 186,8, gefolgt von dem Kreis Ahrweiler mit 169,9.