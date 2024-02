„Landesweit gesehen, sind wir beim Glasfaser-Ausbau vorne dabei“, sagt Landrat Otto Rubly (CDU). Er ist mit den Ausbaufortschritten im Kreis Kusel sehr zufrieden – gleichzeitig appelliert er an die Bevölkerung, sich an das schnelle Internet anschließen zu lassen.

Wenn jemand die Gelegenheit habe, dass sein Haus, seine Immobilie ans Glasfasernetz angebunden werden könne, solle er sie möglichst nutzen, sagt der Landrat im RHEINPFALZ-Gespräch. „Jetzt, da die verschiedenen Anbieter da sind und ihre jeweiligen Bereiche haben, in denen sie tätig sind, kann ich das ja sagen. Sonst wär’s Werbung“, erläutert Rubly. Ein solcher Anschluss erhöhe den Wert der Immobilie und sei für die gesamte Region von Vorteil. Denn ein zukunftsfähiger Internetanschluss sei für Menschen auf Wohnungs- oder Haussuche mittlerweile ein extrem wichtiges Kriterium, gerade mit Blick aufs Homeoffice und das Mobile Arbeiten. Rubly: „Wir kriegen keine neuen Autobahnen mehr im Landkreis, stattdessen brauchen wir die Datenautobahnen.“ Schnelles Internet ermögliche es beispielsweise, dass jemand zwei Tage in Kaiserslautern im Büro arbeitet und drei Tage aus dem Homeoffice im Kuseler Land.

In der Verbandsgemeinde (VG) Oberes Glantal sei der Ausbau fast abgeschlossen, ebenso in der VG Kusel-Altenglan. Im Norden, in der VG Lauterecken-Wolfstein, gebe es noch einige Orte, für die – noch – kein eigenwirtschaftlicher Ausbau geplant ist. Wenn sich jedoch in Gemeinden ähnlicher Größe viele Hauseigentümer ans Glasfasernetz anschließen, zeige das den Anbietern, dass es auf Dörfern sehr wohl eine Nachfrage gebe. Deshalb werde der Landrat in den kommenden Wochen die Werbetrommel für Glasfaser-Verbindungen rühren. Rubly: „Ich kann also nur dazu ermuntern, den Schritt zu gehen und die Gelegenheit zu nutzen.“