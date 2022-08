Der St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald fordert die sofortige Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. „Es wäre ein Treppenwitz, wenn jetzt noch Betretungsverbote ausgesprochen werden und das Gesetz, das dies vorschreibt, nur bis Ende Dezember gelten würde“, sagte der CDU-Politiker.

Eine Verlängerung der Impflicht ist aktuell unwahrscheinlich. Bisher seien im Saarland keine Betretungsverbote in Kraft getreten, so Recktenwald. „Damit wurde das Argument, nicht geimpfte Pflegekräfte seien eine Gefahr, ad absurdum geführt. Wenn dies so wäre, dürfte kein monatelanges Verfahren, sondern müsste eine schnellstmögliche Entscheidung getroffen werden.“

Bei diesen Menschen handele es sich in der Mehrzahl keineswegs um so genannte Querdenker, die kruden Verschwörungstheorien anhängen. Vielmehr seien es oft persönliche, gesundheitliche Gründe, die aufgeführt werden, gibt der Landrat zu bedenken. Recktenwald: „Das müssen wir zunächst akzeptieren. Hier muss somit dort, wo möglich, Überzeugungsarbeit geleistet werden. Eine Pflicht, die Existenzen bedrohen kann, ist dabei der denkbar schlechteste Weg.“

Hinzu komme, dass von der Impfpflicht Fachkräfte betroffen seien, die dringend gebraucht werden.