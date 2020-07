Die Bad Kreuznacher Landrätin Bettina Dickes will die „Alte Welt-Initiative“ der Landkreise Bad Kreuznach, Kusel, Kaiserslautern, des Donnersbergkreises und der evangelischen Kirche in sogenannten Sprechstunden vor Ort vorstellen. Das Anliegen sei, dass die Menschen ihre Gedanken über die Region in die Leitbildentwicklung einbringen können – „egal, ob sie ihren Ort als ,Alte Welt’ oder eher als rund um die ,Alte Welt’ gelegen einordnen“, teilt die Kreisverwaltung Bad Kreuznach mit.

Erster Termin am Dienstag

Am Dienstag, 21. Juli, 18 bis 19 Uhr, will Dickes die Bürger in

Becherbach bei Meisenheim auf dem Weiherplatz treffen, und am Donnerstag, 23. Juli, ebenfalls 18 bis 19 Uhr, am Dorfgemeinschaftshaus in Breitenheim. Am Donnerstag, 30. Juli, findet die „Sprechstunde Alte Welt“ von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr auf dem Meisenheimer Marktplatz statt.