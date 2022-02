„Herausragende musikalische Projekte im ländlichen Raum fördern und bekannt machen, damit sie Impulse für andere Orte geben können“: Das ist Ziel des Förderprogramms Landmusik des Deutschen Musikrates, das den Preis „Landmusikort des Jahres“ ausschreibt. Die von einer Jury ausgewählten Landmusikorte – je 13 in 2021 und in 2022 – dürfen sich dann nicht nur so nennen, sondern bekommen auch ein Preisgeld von 5000 Euro. Drei Bundespreisträger werden außerdem prämiert und mit 30.000, 20.000 und 10.000 Euro bedacht – um musikalische Projekte fortführen und umsetzen zu können. Im April wird bekanntgegeben, wer es geschafft hat, innerhalb von zwei Wochen Anfang Februar eine aussagekräftige Bewerbung zusammenzustellen. Im vergangenen Jahr wurden elf Landmusikorte ausgewählt. Die Preisträger sind Markneukirchen im Vogtlandkreis (Sachsen), Öhningen auf der Bodensee-Halbinsel Höri sowie auf dem dritten Platz die Gemeinde Kaufungen im Landkreis Kassel. Rheinland-pfälzischer Landmusikort ist Enkenbach-Alsenborn.