Die Lage – zweifelsohne exquisit. Inmitten von Grün, innenstadtnah und doch am Waldesrand gelegen, gar mit Direktanbindung zum Wunderlich-Wanderweg versehen: Das neue Vielparteienhaus erweist sich als erstklassige Wohnadresse in der Kreisstadt. Das fast komplett aus natürlichem Baustoff gefertigte Domizil am Bahndamm bleibt fortan zwar Winzlingen vorbehalten. Und trotzdem hat sich das vergleichsweise kleine Bauvorhaben großer Beachtung erfreut.

So zu beobachten bei der Einweihungsfeier. Zum Tag der offenen Tür durften sich die Bauherren hoher Resonanz aus Kreisen der Politik und der Verwaltung erfreuen. So gab sich der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan die Ehre. Stefan Spitzer plauderte angeregt mit CDU-Parteifreund Martin Heß, der gern Stadtoberhaupt werden möchte. Als Heß’ Mitbewerber eintraf, waren jene zwei die Ersten, die sich die Hand zur Begrüßung reichten. Sozialdemokrat Peter Schmid war ebenfalls nicht allein gekommen: Er schlenderte mit Jochen Hartloff an. Klar, dass auch Kusels Stadtbürgermeister zur „Einweihung“ Glückwünsche mitbrachte.

Gute Verpflegung verzögert Baufortschritt

Nun wollen wir mal nicht mutmaßen, die Prominenz sei nur des Wahlkampfs wegen angetreten. Vielmehr sei angenommen, dass aller Lob fürs Engagement der Obst- und Gartenbauer aufrichtig gemeint war. Jedenfalls ist es dem gut 90 Mitglieder starken Verein gelungen, sein Insektenhotel ins rechte Licht zu rücken.

Ein Haus der Vielfalt soll es sein, ein Tummelplatz für Nützlinge aller Art. Gleichwohl traurig, dass man so was überhaupt braucht: Wie sehr etwa die Wildbiene unter dem Schwund ihres natürlichen Lebensraums leidet, hatte Armin Bandowski in einem Vortrag vermittelt. Es war der Anstoß, anheimelnden Raum für Gewimmel selbst zu entwerfen. Tagelang hatten sie daran gebaut – Rolf Dick, Karl-Albert Kuhn, Bandowski, Theo Zeimantz und Ehrenvorsitzender Johannes Stirnemann. „Wir hätten schneller fertig sein können“, verrieten die ebenso fleißigen Helmut Hoffmann und Herbert Schneider grinsend, „aber es gab immer so gut zu essen“. Klar: Für die Verpflegung hatte ja auch Vereins-Chefin Gudrun Zimmer-Lenhart gesorgt.