Nach der Stadt Kusel hat nun auch der Landkreis einen Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund.

Landrat Johannes Huber (CDU) hat die Mitglieder des neuen Beirats am Dienstag verpflichtet. Sie waren zuvor einstimmig im Kreistag gewählt worden. Die Einrichtung des Migrationsbeirates habe im Kreis Kusel etwas länger gedauert. Inzwischen seien aber 5000 Migranten im Landkreis gemeldet. Zunächst hatten sich zu wenige Bewerber für eine Mitarbeit interessiert. Daher haben die Kreistags-Fraktionen Personen vorgeschlagen.

Der Beirat soll künftig viermal im Jahr zusammenkommen. Konkret gehe es um die Förderung der kommunalen Integrationspolitik und gleichberechtigtes Zusammenleben, so Huber. Entscheidungskompetenz habe der zehn Mitglieder starke Beirat unter seinem Vorsitz nicht, allerdings würden Berichte und Vorschläge dem Kreistag vorgetragen. Die Mitglieder wurden auf fünf Jahre gewählt.

Bei der konstituierenden Sitzung stellten sich sieben Mitglieder vor, drei waren entschuldigt. Dem Beirat gehören auf Vorschlag der CDU Olga Baumeister, Tarek Achmed Salama-Machmud und der katholische Dekan Michael Kapolka (Kübelberg) an. Von der SPD vorgeschlagen wurden Kauffrau Tetiana Kutsenko, die aufgrund des Ukraine-Kriegs nach Kusel kam, sowie aus Waldmohr die SPD-Unterbezirksvorsitzende Pia Bockhorn-Tüzün. Die Grünen haben Fethi Ghidaoui aus Tunesien vorgeschlagen. Die FWG hat Medet Kocer aus der Türkei vorgeschlagen. Aus Steinbach gehört Geneviève Lambert (Vorschlag von Votum) dem Beirat an. DieAfD hat Indrite Backes aus Russland und Romana Peterova aus Tschechien für den Beirat vorgeschlagen.

Das nächste Treffen wurde auf den 23. Juni terminiert.