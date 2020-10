[Aktualisiert 15.08 Uhr] Der Landkreis steht seit Freitag nur knapp vor der Corona-Alarmstufe Rot. Eine erneut zweistellige Anzahl Neuinfektionen, die am Vormittag gemeldet wurden, hat dazu geführt, dass der Inzidenzwert nun bei 48,4 steht. Ab 50 gilt die Warnstufe Rot. Der Inzidenzwert bezieht sich auf die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Zunächst hatte die Kreisverwaltung berichtet, dass der Inzidenzwert die 50 überschritten habe, hat diese Zahl am Nachmittag aber korrigiert. Mehrere der ursprünglich gemeldeten Infizierten wohnen außerhalb des Landkreises.

Klar sei allerdings, dass der Anstieg der vergangenen drei Tage nicht auf einen Hotspot oder auf einen sogenannten Spreader zurückzuführen sei. Die Neuinfektionen seien breit verteilt, was auch die Kontaktverfolgung zur Unterbrechung der Infektionsketten schwer mache. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird die Bundeswehr mindestens acht Mitarbeiter zum Kuseler Gesundheitsamt abordnen, um bei der Kontaktverfolgung zu helfen.

Als Reaktion hat Landrat Otto Rubly eine Task-Force ins Leben gerufen, die mögliche weitergehende Maßnahmen bespricht.