Der Landkreis Kusel beteiligt sich am landesweiten Warntag am Donnerstag, 12. März. Ziel ist es, die Warnsysteme zu testen, die Bevölkerung zu sensibilisieren und die Abläufe im neuen Lagezentrum Bevölkerungsschutz im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz (LfBK) in Koblenz zu erproben, teilt die Kreisverwaltung mit. Gegen 10 Uhr wird die Warnung ausgelöst, dabei kommen auch im Landkreis verschiedene Warnmittel zum Einsatz – darunter Cell Broadcast sowie die Warn-Apps Nina und Katwarn. Gegen 10.45 Uhr erfolgt die Entwarnung. Je nach Möglichkeit und Verfügbarkeit unterstützen die Kommunen den landesweiten Warntag mit Lautsprecherdurchsagen, Sirenen und mobilen Lautsprechern.