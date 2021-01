Zweiter Anlauf: Der Landkreis stellt erneut einen Antrag für das Programm Gemeindeschwester Plus; oder, wie es offiziell heißt: auf „Förderung eines kommunalen Gesundheitsförderungskonzeptes für ein gesundes Leben im Alter“. Der Kreis hatte einen solchen Antrag – sogar nach einem ausdrücklichen Hinweis des Landes – schon vor zwei Jahren gestellt und war nicht zum Zuge gekommen. Das hatte zu heftiger Kritik aus dem Kreis an der Entscheidung des Landes geführt; unter anderem deshalb, weil der Landkreis Kusel mit den höchsten Anteil der Über-80-Jährigen an der Gesamtbevölkerung hat. Käme Kusel diesmal zum Zuge, würde das Land zunächst für ein Jahr unter anderem die Anstellung einer erfahrenen Pflegekraft zumindest mitfinanzieren, die dann vor allem Mitbürger jenseits der 80 Jahre besuchen soll, um diesen einen längeren verbleib zu Hause zu ermöglichen.