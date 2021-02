Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Der Landkreis Kusel ist Teil des Landesprojekts Gemeindeschwester Plus und darf nun eine Fachkraft einstellen, die sich um die Belange der Senioren im Kreis kümmert. Das hat die Kreisverwaltung am Montag mitgeteilt. Die Stelle soll in den nächsten Tagen ausgeschrieben werden. Das Land liefert bis Jahresende die Anschubfinanzierung.

Der Kreis hatte sich schon vor knapp zwei Jahren nach Aufforderung des Sozialministeriums um eine Gemeindeschwester Plus bemüht. Allerdings erhielten andere Landkreise und Städte den Zuschlag. Kusel ging leer aus, was zum Teil heftige Kritik an der Entscheidung des Landes ausgelöst hatte. Immerhin hat der Landkreis Kusel mit den höchsten Anteil an Über-80-Jährigen in der Bevölkerung. Laut Kreisverwaltung waren zum Stichtag 30. Juni 2020 4902 der 70.025 Kreisbewohner älter als 80 Jahre – rund sieben Prozent. Laut Prognose sollen es 2040 fast doppelt so viele Über-80-Jährige sein.

Als Reaktion auf das überraschende Nein aus Mainz hatte der Kreis selbst die Stelle eines Koordinators für Seniorenangelegenheiten geschaffen und diese mit Uli Urschel besetzt. Dieser soll nun nach den Worten von Landrat Otto Rubly gemeinsam mit der Fachkraft Gemeindeschwester Plus eine Anlaufstelle für „eine gute und kompetente Beratung und Begleitung für ein selbstbestimmtes Leben im Alter bieten“. Dazu sollen präventive Hausbesuche gehören, um zu ermitteln, was die Hochbetagten an Unterstützungsleistungen etwa beim Einkauf, aber auch zur Erhaltung der Gesundheit benötigen, um auch weiterhin im häuslichen Umfeld wohnen zu können statt in ein Heim ziehen zu müssen. Pflegeleistungen sind hierbei ausdrücklich nicht gemeint.