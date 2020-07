Unser Luftbild-Ratespiel geht weiter: Unsere Fotografen haben sich in die Lüfte begeben und die 98 Gemeinden im Kreis aus der Vogelperspektive abgelichtet. Häufig ist es gar nicht so leicht, die vielen verschiedenen Orte und Ortsteile aus dieser ungewohnten Perspektive zu erkennen. Wer sich auskennt, erkennt das ein oder andere markante Gebäude, eine Kirche oder besondere Landschaftsmerkmale. Einige unserer Leser haben solche Merkmale auf unserem Bild von vergangenem Samstag entdeckt und uns die richtige Antwort zugeschickt: Es handelte sich um Breitenbach. Wie viele werden wohl den Ort auf dem heutigen Bild erkennen? Wenn Sie es wissen, schicken Sie eine E-Mail an redkus@rheinpfalz.de